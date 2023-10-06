Шойгу выразил соболезнования главе Минобороны Сирии из-за теракта в Хомсе

В Минобороны отметили, что глава российского оборонного ведомства решительно осудил проявление терроризма.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования сирийскому коллеге Али Бен Махмуду Аббасу в связи с террористической атакой на военное училище в городе Хомс.

Глава Минобороны назвал произошедшие события трагическими, в результате которых погибло много людей. Он констатировал, что жертвами теракта стало много женщин и детей.

«Выражаю вам самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомс Сирийской Арабской Республики», - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что в России разделяют боль народа Сирии и людей, которые потеряли родных в ходе атаки террористов. Также Шойгу выразил надежду на скорейшее выздоровление людей, которые пострадали.

Ранее сообщалось, что жертвами теракта в Хомсе стали 89 человек, еще 277 получили ранения. По данным Минобороны Сирии, военный колледж атаковали заминированные беспилотники на церемонии выпуска курсантов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.