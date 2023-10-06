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Shot: у Светличной в психбольнице диагностировали пневмонию

Анна Назайкина
14:08 06.10.2023
Как утверждается, сейчас у нее стабильное состояние, ей назначили курс лечения.
Shot: у Светличной в психбольнице диагностировали пневмонию
© Фото: Сергей Кузнецов, РИА Новости
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У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной обнаружили воспаление легких. Об этом говорится в сообщении Shot.

Как утверждается, сейчас звезда «Бриллиантовой руки» находится на лечении в психиатрическом стационаре им. В.А. Гиляровского в Москве, причем в эту больницу ее положили еще примерно год назад.

По информации Telegram-канала, 83-летняя актриса заявила о болезненных ощущениях в груди, после чего ее отправили на рентген. Тогда стало известно, что у нее правосторонняя нижнедолевая пневмония.

Отмечается, что в настоящий момент заболевание не запущено, у Светличной стабильное состояние, ей назначили курс лечения.

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