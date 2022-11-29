112: госпитализированная в Москве актриса Светличная думает, что ей 41 год

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Актриса Светлана Светличная, которую госпитализировали в Москве, находится в платном отделении столичной больницы. По данным Telegram-канала «112», 82-летней артистке назначено медикаментозное лечение, гимнастика и когнитивная реабилитация со специалистом.

Врачи диагностировали у заслуженной артистки РСФСР болезнь Альцгеймера и деменцию. Актриса не помнит, в каких фильмах снималась, и считает, что ей 41 год. Кроме того, Светличной требуется постоянная помощь, так как она не может самостоятельно ходить, есть и одеваться.

Ранее невестка Светланы Светличной Ольга Калимбет назвала причину госпитализации актрисы. Со слов женщины, сейчас состояние героини фильмов «Герой нашего времени», «Бриллиантовая рука», «Анна Павлова» стабильное, а медиков вызвали из-за того, что она «плохо себя почувствовала».