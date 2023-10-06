Эксперт Перенджиев: МО Швеции заявлениями о самолетах для ВСУ добивается денег

Швеция может поставить Украине свои истребители и без вступления в НАТО, подчеркнул политолог.

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Заявление властей Швеции о том, что для поставок Киеву страна сначала должна стать членом НАТО, свидетельствует о том, что Стокгольм таким образом стремится сформировать нужный для себя военный бюджет. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Напомним, ранее глава Минобороны Швеции Пол Юнсон заявил, что вступление страны в альянс раньше других кандидатов является основным условием отправки реактивных истребителей JAS 39 Gripen для ВСУ.

«Речь идет, конечно, о военном бюджете Швеции. Здесь он (глава МО. - Прим. ред.) как раз как бы невольно намекает, что как ни крути, но нужны деньги, больше, чем до этого поступало в военный бюджет», - сказал эксперт.

По мнению политолога, Юнсон пытается задать тему - его заявление является лоббирующим по отношению в целом к органам государственной власти, которые занимаются формированием бюджета на следующий год.

Перенджиев считает, что шведский министр пытается своими словами придать определенное значение своему ведомству и самому себе в этом отношении.

«Как мы с вами понимаем, здесь главный вопрос финансовый, а военный все-таки на втором месте», - добавил он.

Швеция может поставить Украине свои истребители, не обязательно вступив в НАТО, обратил внимание Перенджиев. Главная задача не в том, что что-то мешает Швеции поставлять истребители, а в том, чтобы каким-то образом сформировать запрос на выделение больших финансов, для этого нужен предлог, этот предлог и обозначил Юнсон, заключил политолог.