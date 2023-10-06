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Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице

Владимир Рубанов
12:40 06.10.2023
Решение принято с формулировкой «за ее борьбу против угнетения женщин в Иране» и «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех».
Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице
© Фото: arifoto UG, dpa, Global Look Press
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Норвежский Нобелевский комитет отдал Нобелевскую премию мира 2023 года правозащитнице Наргес Мохаммади, сообщил «Спутник». Это решение принято с формулировкой «за ее борьбу против угнетения женщин в Иране» и «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех».

Девиз «Женщина - жизнь - свобода» отражает самоотверженность и работу Наргес Мохаммади, говорится в сообщении.

Премию мира по завещанию шведского промышленника Альфреда Нобеля присуждают с 1901 года за «работу для братства между народами, ликвидации или сокращения численности постоянных армий или развития мирных инициатив».

Ранее одним из лауреатов Нобелевской премии 2023 года по химии стал уроженец СССР, российский и американский физик Алексей Екимов.

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