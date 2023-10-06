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МО РФ: вертолет Ка-29 уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

11:35 06.10.2023
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажного катера была пресечена около 10.45 по московскому времени.
МО РФ: вертолет Ка-29 уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Вертолет морской авиации Черноморского флота Ка-29 уничтожил направлявшийся в сторону Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена сегодня в районе 10.45 по столичному времени. По данным ведомства, морской беспилотник был уничтожен в северо-западной части Черного моря.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении авиацией украинского надводного дрона. Это удалось сделать также в северо-западной части Черного моря.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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