МО РФ: вертолет Ка-29 уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажного катера была пресечена около 10.45 по московскому времени.
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Вертолет морской авиации Черноморского флота Ка-29 уничтожил направлявшийся в сторону Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена сегодня в районе 10.45 по столичному времени. По данным ведомства, морской беспилотник был уничтожен в северо-западной части Черного моря.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении авиацией украинского надводного дрона. Это удалось сделать также в северо-западной части Черного моря.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.