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Минобороны сообщило об уничтожении авиацией катера ВСУ в Черном море

17:19 05.10.2023
Катер-дрон противника удалось уничтожить в северо-западной части акватории Черного моря.
Минобороны сообщило об уничтожении авиацией катера ВСУ в Черном море
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Морская авиация Черноморского флота уничтожила украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточняет оборонное ведомство, морской беспилотник был ликвидирован сегодня в северо-западной части Черного моря.

В сентябре Минобороны сообщило об уничтожении вражеского катера в Черном море малым ракетным кораблем «Аскольд».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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