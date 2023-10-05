Минобороны сообщило об уничтожении авиацией катера ВСУ в Черном море
Катер-дрон противника удалось уничтожить в северо-западной части акватории Черного моря.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Морская авиация Черноморского флота уничтожила украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщает Министерство обороны РФ.
Как уточняет оборонное ведомство, морской беспилотник был ликвидирован сегодня в северо-западной части Черного моря.
В сентябре Минобороны сообщило об уничтожении вражеского катера в Черном море малым ракетным кораблем «Аскольд».
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.