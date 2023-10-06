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SHOT: у Дроздова обнаружили рак, он в тяжелом состоянии

Владимир Рубанов
10:08 06.10.2023
У ведущего передачи «В мире животных» при обследовании выявили аденокарциному, сообщил канал.
SHOT: у Дроздова обнаружили рак, он в тяжелом состоянии
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press
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У 86-летнего телеведущего, журналиста и ученого Николая Дроздова обнаружили рак, сообщает SHOT. По информации канала, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ученый обратился к врачам с жалобами на постоянные боли, говорится в сообщении. Его госпитализировали.

При обследовании медики нашли новообразование предстательной железы. Биопсия показала, что это аденокарцинома.

Подтверждения этой информации на данный момент нет.

Заслуженный журналист РФ, телеведущий, профессор географического факультета МГУ до сих пор борется с последствиями перелома ребер при падении в январе. Ранее он рассказал «Звезде», что после этого у него вдвое уменьшился объем легких.

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