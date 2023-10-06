Танкисты ЗВО разгромили вражескую технику на Купянском направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Танкисты Западного военного округа разгромили вражескую технику на Купянском направлении. Кадры работы танковых экипажей на линии боевого соприкосновения публикует Министерство обороны РФ.

Экипаж получает цель, корректировку и наносит огневое поражение. Объективный контроль фиксирует попадание по цели. В описании к видео сказано, что киевские формирования запускают беспилотники с целью поразить нашу технику. Однако российские танкисты устанавливают защитные навесы, защищающие от дронов.

Экипажи танков и другой бронетехники громят технику и живую силу врага, заставляя его постоянно отступать и обеспечивая продвижение ВС РФ.

Тем временем экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» выжигают украинские опорные пункты на Купянском направлении. Ведение огня корректируется с помощью беспилотников, камеры дронов фиксируют попадания.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.