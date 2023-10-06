Танкисты ЗВО разгромили вражескую технику на Купянском направлении
Танкисты Западного военного округа разгромили вражескую технику на Купянском направлении. Кадры работы танковых экипажей на линии боевого соприкосновения публикует Министерство обороны РФ.
Экипаж получает цель, корректировку и наносит огневое поражение. Объективный контроль фиксирует попадание по цели. В описании к видео сказано, что киевские формирования запускают беспилотники с целью поразить нашу технику. Однако российские танкисты устанавливают защитные навесы, защищающие от дронов.
Экипажи танков и другой бронетехники громят технику и живую силу врага, заставляя его постоянно отступать и обеспечивая продвижение ВС РФ.
Тем временем экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» выжигают украинские опорные пункты на Купянском направлении. Ведение огня корректируется с помощью беспилотников, камеры дронов фиксируют попадания.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.