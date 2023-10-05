Армия Опорные пункты ВСУ в лесу на Купянском направлении накрыли огнем «Солнцепека» Термобарические снаряды ТОС-1А «Солнцепек» уничтожают все на площади до 40 тысяч квадратных метров. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа уничтожили склады с боеприпасами и укрепленные долговременные опорные пункты ВСУ на Купянском направлении. Кадры боевой работы публикует Минобороны России. «Солнцепек» выдвигается на огневой рубеж незаметно для противника. Наводчик корректирует положение пусковой установки. Спустя минуту позиции врага заливает море огня. Корректировка и контроль поражения целей осуществляются расчетами беспилотников. «Работаем по живой силе противника и по его легкобронированной технике. Поражаем термобарическими снарядами, работаем днем и ночью. Вызывают нас для поддержки пехоты или обороны. Сегодня работали по лесополосе. Там было замечено скопление противника и какие-то опорные пункты. Все поразили. Применяют нас достаточно часто, без нас не обходится ни одно продвижение или оборонительное мероприятие», - рассказал командир боевой машины ТОС-1А «Солнцепек». ТОС-1А действует с открытых и закрытых позиций. В одном пакете 24 термобарических заряда, способных объять пламенем площадь до 40 тысяч квадратных метров. Все на этой территории мгновенно уничтожается осколками, высокой температурой и избыточным давлением. Дальность стрельбы огнеметной системы порядка шести километров. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика