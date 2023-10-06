«Глупость какая!»: Дроздов и его жена опровергли рак у телеведущего

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Николай Дроздов и его жена Татьяна в разговоре со «Звездой» опровергли информацию о том, что известный телеведущий госпитализирован и у него нашли злокачественную опухоль предстательной железы.

«Глупость какая! Конечно, я опровергаю. Он дома, рядом, никакой больницы. Никакой злокачественной опухоли у него нет. Вот он, рядом со мной», - сказала Татьяна Петровна.

Она попросила самого Николая Николаевича сказать, как он себя чувствует. Дроздов подтвердил, что он дома и с ним все в порядке.

Ранее сообщалось, что 86-летний ученый обратился к врачам с жалобами на постоянные боли, и при обследовании медики обнаружили у него аденокарциному.