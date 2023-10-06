В стране и мире Президент Армении Хачатурян обсудил с Францией поставки вооружений Ян Брацкий Армянский лидер Ваагн Хачатурян заявил о необходимости Еревана защититься от Баку. © Фото: Арам Нерсесян Sputnik/РИА Новости Читайте нас на: Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил о переговорах с официальным Парижем об оказании Еревану военной помощи. С его слов, французские власти готовы укрепить обороноспособность Армении. «Наша цель - защищаться и остановить амбиции Азербайджана, потому что финальная цель - жить в мире с нашим соседом», - заявил Хачатурян в интервью телеканалу France 2. Ранее Франция согласилась подписать документы о предоставлении Армении военной техники для обеспечения ее безопасности. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна. Экспертное мнение и аналитика