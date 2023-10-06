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Президент Армении Хачатурян обсудил с Францией поставки вооружений

Ян Брацкий
00:43 06.10.2023
Армянский лидер Ваагн Хачатурян заявил о необходимости Еревана защититься от Баку.
Президент Армении Хачатурян обсудил с Францией поставки вооружений
© Фото: Арам Нерсесян Sputnik/РИА Новости
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Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил о переговорах с официальным Парижем об оказании Еревану военной помощи. С его слов, французские власти готовы укрепить обороноспособность Армении.

«Наша цель - защищаться и остановить амбиции Азербайджана, потому что финальная цель - жить в мире с нашим соседом», - заявил Хачатурян в интервью телеканалу France 2.

Ранее Франция согласилась подписать документы о предоставлении Армении военной техники для обеспечения ее безопасности. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.

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