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Шойгу проверил боевую подготовку контрактников и добровольцев БАРС в ЮВО

08:35 05.10.2023
На полигонах готовят операторов беспилотных летательных аппаратов, механиков-водителей и военнослужащих других военно-учетных специальностей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил, как организована боевая подготовка военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа (ЮВО).

С военнослужащими проводят тактико-специальную, огневую, медицинскую, инженерную подготовку, рассказал начальник управления боевой подготовки ЮВО. Кроме того, на полигонах готовят операторов беспилотных летательных аппаратов, механиков-водителей и военнослужащих других военно-учетных специальностей.

Занятиями руководят офицеры, у которых есть боевой опыт участия в специальной военной операции.

«Обучаемые отрабатывают эвакуацию раненых из техники, из окопов, сам процесс доставки до средств эвакуации, а также отработку организации связи в наступательном бою», - доложил начальник Управления боевой подготовки ЮВО.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ заявил, что российские войска своими активными действиями значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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