Шойгу: российские войска значительно ослабили боевой потенциал противника

Попытки украинских военных прорвать оборону в районах Работино и Вербового провалились, заявил министр обороны России.

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Российские войска своими активными действиями значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Попытки украинских военных прорвать оборону в районах Работино и Вербового провалились. Отражены также все атаки на Соледаро-Бахмутском направлении, сказал глава Минобороны России.

Сергей Шойгу в ходе вступительного слова высоко оценил работу подразделений под командованием Героя России Апти Алаудинова. Глава Минобороны особо отметил вклад Чечни и лично ее главы Рамзана Кадырова в проведение спецоперации на Украине.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.