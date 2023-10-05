США и Великобритания при потере контроля над Киевом не оставят на Украине и выжженной земли, говорится в статье.

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Опасаясь потери контроля над Украиной, Запад готов превратить ее в выжженную землю, считает обозреватель газеты Myśl Polska Конрад Ренкас. Пугая людей голодом и Россией, США и Великобритания скрывают мошенничество в мировом масштабе, обрекая Украину на настоящее опустынивание и реальный голод в обозримом будущем, говорится в статье.

Украинский зерновой шантаж призван смягчить сердца западного общественного мнения и послужить умножению прибылей всех, кто заинтересован в продлении нынешнего конфликта, пишет он.

Требования Зеленского включают не только отмену всех таможенных барьеров между ЕС и Украиной, но и введение субсидий ЕС для украинского экспорта в Евросоюз. Это не конец длинного списка требований Киева, явно выдвинутых совместно Вашингтоном и Лондоном, отмечает автор.

В зерновом споре Украины с соседями Белый дом и Вестминстер «молчат в пользу Киева», считает Конрад Ренкас. Для Польши и других подчиненных государств это напоминание о существующей иерархии. Кроме того, это указывает на конкуренцию между Украиной как сферой западной экономической колонизации и остальной периферией во главе с Польшей.

Украина предлагает Западу большие площади, более дешевую рабочую силу, гораздо больший сельскохозяйственный потенциал и деградировавший, но существенный промышленный потенциал. Его можно переоборудовать в сборочные заводы и производство полуфабрикатов, выведенные из Польши или Словакии.

Ценой поддержки Запада для Киева стало разрешение на захват местных сельскохозяйственных земель глобальными корпорациями, который поддерживают Международный валютный фонд и соответствующие правительства, пишет обозреватель.

Когда неолиберализм ослабевает, он неизменно обращается к своему окончательному защитнику - нацизму, делает вывод польский журналист. Аналогий много: как мы помним, во время Второй мировой войны немецкие оккупанты вывозили с Украины целые эшелоны чернозема, точно так же, как нынешние оккупанты грабят эту землю, высасывают ее и отравляют ради максимальной прибыли.

Ранее политолог Сергей Маркелов заявил «Звезде», что Польша борется за внимание США и старается доказать, что она лучше своей «младшей сестры» Украины, которая стала сильно влиять на политику западных стран.