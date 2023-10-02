Российские миротворцы обеспечили выход жителей Карабаха через Лачинский коридор

Военнослужащие круглосуточно сопровождают продовольственные колонны, а также гражданские эвакуационные рейсы.

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК «Звезда»

Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность передвижения автомобилей с мирными жителями, а также продовольственных колонн в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские военнослужащие круглосуточно сопровождают продовольственные колонны, а также гражданские эвакуационные рейсы, которыми пользуются мирные жители, не имеющие личного автотранспорта. Миротворцы также обеспечивают безопасность гражданских, которые самостоятельно выезжают с территории Нагорного Карабаха через Лачинский коридор.

На наблюдательных постах российского миротворческого контингента есть запас питьевой воды, медикаментов и горючего. Нуждающимся наши военнослужащие оказывают гуманитарную помощь.

«Обеспечиваем водой, всем необходимым. Предоставляем медицинскую помощь: отправляли наших фельдшеров, помогали, сопровождали до конца маршрута, передавали там уже гражданскому персоналу», - рассказал военнослужащий российского миротворческого контингента Артем.

Миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, чтобы не допустить кровопролития, обеспечить безопасность и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения Нагорного Карабаха, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали 45 единиц бронетехники, 28 единиц ПВО и около 14 миллионов боеприпасов. Нарушения режима прекращения режима огня не зафиксированы.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.