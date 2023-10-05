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Блинкен пошутил про «русских друзей», услышав в Техасе сигнал тревоги

Владимир Рубанов
06:24 05.10.2023
Во время выступления госсекретаря США на сотовые телефоны присутствующих обрушился поток оповещений.
Блинкен пошутил про «русских друзей», услышав в Техасе сигнал тревоги
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил про русских друзей после того, как его выступление прервал тестовый сигнал тревоги. Это произошло в Техасском университете в Остине. Запись выступления размещена на YouTube-канале Госдепа.

Когда глава американского внешнеполитического ведомства говорил о поддержке Украины, на сотовые телефоны присутствующих обрушился поток сигналов тревоги. Блинкен на миг замешкался, а потом пошутил, что, возможно, это «русские друзья» пытаются ему помешать. Затем он добавил, что «рад, что система оповещения функционирует».

Это была тестовая тревога, которую провело 4 октября министерство по чрезвычайным ситуациям США. По всей стране проводилась проверка системы экстренного оповещения. Сигнал тревоги передавался посредством телевидения, радио и мобильной связи.

Проверка систем оповещения населения 4 октября прошла и в России. Во всех регионах прозвучала сирена. «Информацию по безопасности» передавали также в эфире общероссийских теле- и радиоканалов. О проведении мероприятий днем ранее предупредило МЧС.

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