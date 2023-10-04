В России проходит проверка систем оповещения

Это нужно для оценки работы оборудования и персонала, который отвечает за систему предупреждения граждан об угрозе или возникновении техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

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Во всех российских регионах сегодня раздается вой сирен.

«А у нас в городе сирены включили. МЧС предупреждало, что сегодня будет такая проверка», - говорит жительница Иркутской области.

Проверяют систему предупреждения граждан об угрозе или возникновении техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Это нужно для оценки работы оборудования и персонала, который за него отвечает. Первыми сирену услышали жители Дальнего Востока и Сибири.

Одновременно с сигналом в эфирах всех общероссийских телеканалов и радиостанций появляется информационное сообщение. Гражданам напоминают, что это запланированная проверка. Она проходит в период с 10 до 11 утра по местному времени.

Ранее замначальника ГУ НЦУКС МЧС России, старший оперативный дежурный Дмитрий Карпюк сообщил, что 4 октября будет осуществляться плановый запуск электросирен и громкоговорителей, в эфирах теле- и радиоканалов будут транслировать сообщения о проведении проверки.