В Японии объявлена тревога цунами в результате мощного землетрясения

Предположительно, волна цунами составит один метр, такая волна способна сбить с ног человека.

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В Японии к югу от архипелага Идзу произошло землетрясение с магнитудой 6,6, в результате которого в стране объявлена тревога цунами. Данные главного метеорологического управления Японии приводит РИА Новости.

Сообщается, что стихийное бедствие произошло в 11 часов (05:00 по моск. времени), в районе острова Тиросима, очаг залегал на глубине 10 километров.

По оценкам специалистов, волна цунами составит в высоту один метр, чего достаточно, чтобы сбить с ног человека. Местное телевидение предупреждает население об опасности, призывает не подходить к воде и по возможности подняться на возвышенность.

Первая волна цунами в регионе ожидается в 11:30-12:00 (05:30-6:00 по моск. времени).

Ранее в августе по Японии прошел тайфун «Канун», который принес с собой шквалистый ветер и ливни. Синоптики предупреждали об оползнях, разливах рек, сильных ветрах и высоких волнах.