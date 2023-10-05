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В Новосибирской области курсанты освоили методику ведения тактической стрельбы

05:48 05.10.2023
Будущие разведчики также отработали задачи по маскировке, применению приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до целей и их классификации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Курсанты учебного центра (подготовки младших специалистов разведки) Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) осваивают методику поражения целей из различных положений в ходе практических занятий на полигоне в Новосибирской области.

«Отрабатываются вопросы не только стрельбы, но и тактики действий при появлении раненых, при применении гранат, действий в составе двойки-четверки, малой группы, работы с техникой», - рассказал преподаватель учебного центра Юрий Долгорукий.

Курсанты на занятиях по огневой подготовке овладевают способами ведения стрельбы из различных положений, используя укрытия на местности и ведения боя в городских условиях. Военнослужащие в ходе выполнения учебно-боевой задачи ведут стрельбу по целям на различных дистанциях от 50 до 300 метров из новых автоматов Калашникова АК-12.

В ходе отработки огневых задач основное внимание опытных инструкторов акцентировалось на точное поражение целей и взаимодействие военнослужащих между собой для ведения точечного и сосредоточенного огня. Для обучения курсантов военные инструкторы используют богатый опыт, накопленный в ходе специальной военной операции.

«Также я научился работать в коллективе, помимо одиночной подготовки, с нами занимаются инструкторы по работе в двойках, в составе четверок», - сказал курсант Дамир.

Кроме этого, личный состав отработал задачи по маскировке, применению приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до целей и их классификации.

Накануне также появились кадры огневой подготовки курсантов Военного университета на полигоне Алабино. Курсанты отточили навыки стрельбы из РПГ и АГС-17, метания боевой гранаты из окопа. В качестве наставников -преподавательский состав университета и бывшие выпускники ВУЗа, вернувшиеся с зоны СВО.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

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