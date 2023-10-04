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Курсанты Военного университета отточили навыки стрельбы из РПГ и АГС-17 в Алабино

Катерина Радомская
18:31 04.10.2023
На полигоне Алабино курсанты проходят огневую подготовку. Помогают им опытные инструкторы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Курсант пятого курса Военного университета имени Александра Невского показывает на макете танка Leopard, куда бил бы по нему в бою из «Корнета». Сейчас выпускники изучают характеристики отечественного противотанкового ракетного комплекса. Тут же сравнивая наш ПТРК с трофейным британским NLAW.

«Наша ракета стреляет, дальность прямого выстрела до двух километров, установка NLAW стреляет до 800 метров. У нее лазерное наведение. То есть если будет туман, данная установка неэффективна», - говорит курсант.

Тренировки проходят на полигоне Алабино. Наставники - не только преподавательский состав университета, но и бывшие выпускники вуза, вернувшиеся из зоны СВО. Один из преподавателей выполнял боевые задачи под Артемовском, возле населенных пунктов Озаряновка и  Курдюмовка, позже в должности командира роты держал оборону на Времевском выступе. Теперь передает знания товарищам по университету, будущим офицерам. Курсанты учатся на факультете военно-политической работы и журналистики. И при этом должны не только словом умело владеть, но и, как положено офицерам, самыми разными видами оружия.

«Выполняем упражнение "огнестрел" из крупнокалиберного пулемета 12,7 миллиметров "Корд". Мы корректируем огонь с беспилотного летательного аппарата», - объясняет курсант.

Работе с различными видами беспилотников посвящается большая часть подготовки. Также курсанты оттачивают стрельбу из АГС-17, РПГ и навыки метания боевой гранаты из окопа.

Многие бойцы специального отряда быстрого реагирования «Рысь», тоже выпускники Военного университета, приехали поддержать курсантов и передать опыт, полученный в зоне СВО. Навыки огневой подготовки совершенствуются как днем, так и ночью. На полигоне Алабино они будут тренироваться около месяца.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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