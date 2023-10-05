Десантники показали кадры уничтожения боевиков FPV-дронами под Артемовском

FPV-дроны удобны в управлении и позволяют преследовать свою цель на большой скорости.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Бойцы Ивановского соединения Воздушно-десантных войск нанесли удар по позициям боевиков в лесопосадках при помощи FPV-дронов. Видео их боевого применения на Артемовском направлении публикует Минобороны России.

Оператор дрона и его помощник выдвигаются в заданный район. Там они готовят дрон-камикадзе и запускают его в небо. Оператор при помощи специальных очков определяет цель, а помощник отслеживает перемещение дрона и ориентирует пилота.

FPV-дроны в сравнении с обычными имеют ряд неоспоримых преимуществ. Это и удобство применения и возможность преследовать свою цель на большой скорости. Эти устройства одинаково эффективно работают как по укрытиям противника, так и по движущимся целям. Все зависит от мастерства оператора.

Накануне операторы FPV-дронов успешно поразили позиции десантно-штурмовой бригады ВСУ под Клещеевкой. Дроны атаковали врага с большой высоты.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.