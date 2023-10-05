Politico: Киев «сходит с ума» после отставки спикера Маккарти

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В Киеве «сходят с ума» после отставки спикера США Кевина Маккарти, поскольку опасаются, что с его уходом финансовая и военная помощь Вашингтона может прекратиться. Об этом стало известно из публикации Politico.

«Ничего хорошего в этом нет, но объективно мы просто стали заложниками их внутренней политики», - цитирует издание слова украинского депутата Ярослава Железняка.

По данным издания, несмотря на то, что публично украинское правительство пыталось снизить влияние раскола в США, в частных разговорах среди украинской элиты царит смятение. По словам депутата Верховной Рады Иванны Климпуш-Цинцадзе, в Киеве «сходят с ума» и опасаются, что с уходом Маккарти помощь киевскому режиму находится в подвешенном состоянии, что является «катастрофой».

По итогам отставки Маккарти Вашингтон был назван новым «ненадежным» партнером Киева, где заинтересованы в восстановлении консенсуса среди американских конгрессменов и продолжении поддержки Украины.

Напомним, во вторник стало известно об отставке Кевина Маккарти, при этом в настоящий момент нет очевидного преемника на пост спикера. Сложность заключается в том, что пока не будет избран новый спикер, Палата представителей США не может голосовать по предлагаемым законам.