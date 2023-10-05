NYT: в Финляндии используют компьютерные симуляции для подготовки к «войне» с РФ

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Основу современной военной стратегии Финляндии составляют участившиеся военные учения для призывников и резервистов, а также отработка военных действия с помощью компьютерной симуляции. Более активная военная тренировка финнов происходит на фоне подготовки страны к потенциальному военному столкновению с Россией. Об этом стало известно из публикации американского издания The New York Times.

«Финляндия значительно увеличила свой военный бюджет, а вместе с ним и частоту учений, которые имеют основополагающее значение для новых солдат и резервистов», - говорится в публикации.

Сообщается, что в современной истории страны также заметно увеличение количества девушек-добровольцев, которые также проходят военную подготовку наравне с мужчинами, то есть улучшают физическую подготовку, учатся обращаться с оружием и оказывать первую помощь.

По данным издания, Финляндия проводит частые учения, несмотря на свое участие в Европейском Союзе и НАТО. Финский генерал Тимо Кивинен отметил, что сейчас командование более «заботливо» к новобранцам и указал на изменения в «культуре управления» в армии страны.

Ранее в Хельсинки отметили, что членство страны в НАТО и поддержка Киева - это дорого сложно, поскольку альянс предъявляет своим членам обширные требования, чтобы им соответствовать Финляндии приходится принимать ряд дорогостоящих мер.