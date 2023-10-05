Роскосмос допустил изменение схемы перелета «Луны-26»

Запуск орбитального космического аппарата планируется на 2027 год.

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Государственная корпорация «Роскосмос» допускает возможность изменения схемы перелета орбитальной станции «Луна-26» к естественному спутнику Земли, которую планируют запустить в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«В настоящее время рассматривается изменение схемы перелета КА (космического аппарата) "Луна-26" с учетом опыта миссии "Луна-25"», - приводит ТАСС слова пресс-службы корпорации.

Сообщается, что окончательное решение о перелете аппарата «Луна-26» будет принято по итогам технического проекта.

Во вторник 3 сентября в госкорпорации назвали наиболее вероятной причиной крушения «Луны-25» нештатное функционирование бортового комплекса управления. В сообщении говорилось о неисправности в работе блока акселерометров в приборе блока измерения угловых скоростей.