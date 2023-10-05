Российские военные за сутки уничтожили сразу три американские САУ Paladin
На Краснолиманском направлении специальной операции активно работают расчеты РСЗО «Град» Центрального военного округа. Артиллеристы поражают позиции противника методом огневого прочесывания, накрывая квадрат, где обнаружено скопление вражеской пехоты. А в районе Спорного в Донецкой Народной Республике российские бойцы огнем накрыли позиции 10-й штурмовой бригады ВСУ.
А вот у населенного пункта Звановка под Донецком зафиксировали уничтожение американской самоходки Paladin. После точного попадания у САУ сдетонировал боекомплект. У техники не осталось шанса на восстановление.
«Противник потерял до 210 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 155-мм гаубицу М-777 американского производства. Средствами противовоздушной обороны уничтожен 9 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец и Берестовое, а также авиационная управляемая бомба и 5 реактивных снарядов РСЗО HIMARS», - сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Против термобарических снарядов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» практически невозможно укрыться. Дзоты, доты и блиндажи в данном случае не защитят солдат врага. Раскаленное аэрозольное облако заполняет собой все пространство. Кадры успешной боевой работы сняли на Купянском направлении.
«Сегодня работали по лесополосе. Там было скопление живой силы и какие-то опорники. Применяют нас достаточно часто. Без нас не обходится ни одно продвижение», - отметил командир боевой машины ТОС-1А.
На Купянском направлении уничтожили до 170 боевиков, четыре пикапа, две гаубицы Paladin, орудие Д-30. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
А на Артемовском направлении десантники Ивановского соединения активно используют дроны-камикадзе. Наводят их при помощи других беспилотников, которые также фиксируют и результаты удара.
Первыми на освобожденные территории заходят штурмовики. Бойцы работают исключительно по команде. Все остальное время проводят в тренировках в непосредственной близости от передовой.
Военные отрабатывают все сценарии реального боя. Такие тренировки помогают бойцам лучше чувствовать друг друга и понимать товарищей без слов. Каждый выкладывается, не жалея сил и патронов.