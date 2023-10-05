Российские военные за сутки уничтожили сразу три американские САУ Paladin

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На Краснолиманском направлении специальной операции активно работают расчеты РСЗО «Град» Центрального военного округа. Артиллеристы поражают позиции противника методом огневого прочесывания, накрывая квадрат, где обнаружено скопление вражеской пехоты. А в районе Спорного в Донецкой Народной Республике российские бойцы огнем накрыли позиции 10-й штурмовой бригады ВСУ.

А вот у населенного пункта Звановка под Донецком зафиксировали уничтожение американской самоходки Paladin. После точного попадания у САУ сдетонировал боекомплект. У техники не осталось шанса на восстановление.

«Противник потерял до 210 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 155-мм гаубицу М-777 американского производства. Средствами противовоздушной обороны уничтожен 9 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец и Берестовое, а также авиационная управляемая бомба и 5 реактивных снарядов РСЗО HIMARS», - сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Против термобарических снарядов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» практически невозможно укрыться. Дзоты, доты и блиндажи в данном случае не защитят солдат врага. Раскаленное аэрозольное облако заполняет собой все пространство. Кадры успешной боевой работы сняли на Купянском направлении.

«Сегодня работали по лесополосе. Там было скопление живой силы и какие-то опорники. Применяют нас достаточно часто. Без нас не обходится ни одно продвижение», - отметил командир боевой машины ТОС-1А.

На Купянском направлении уничтожили до 170 боевиков, четыре пикапа, две гаубицы Paladin, орудие Д-30. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

А на Артемовском направлении десантники Ивановского соединения активно используют дроны-камикадзе. Наводят их при помощи других беспилотников, которые также фиксируют и результаты удара.

Первыми на освобожденные территории заходят штурмовики. Бойцы работают исключительно по команде. Все остальное время проводят в тренировках в непосредственной близости от передовой.

Военные отрабатывают все сценарии реального боя. Такие тренировки помогают бойцам лучше чувствовать друг друга и понимать товарищей без слов. Каждый выкладывается, не жалея сил и патронов.