«Деньги не пахнут»: Путин о получении Киевом средств за транзит газа

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Поставки российского газа идут в том числе и через Украину. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, наша страна платит деньги за транзит «голубого топлива».

«Мы слышим, что мы агрессоры, что мы плохие. Но деньги, судя по всему, не пахнут. Деньги то получают», - подчеркнул глава государства.

Ранее президент в ходе Евразийского экономического форума уже отмечал, что Украина благополучно кассирует деньги за транзит газа из России. При этом Киев продолжает называть нашу страну агрессором.

По словам Владимира Путина, через Украину идут две нитки газопровода. Одна из них сейчас закрыта. А по второй продолжаются поставки «голубого топлива».