Путин объяснил, почему не поехал на саммиты БРИКС и G20

Владимир Путин отметил, что Россия была заинтересована в том, чтобы саммиты БРИКС и G20 прошли на должном уровне.

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Президент России Владимир Путин объяснил, почему принял решение не посещать саммит БРИКС, который проходил в ЮАР в августе этого года, и несколько других зарубежных мероприятий, и как на это реагируют наши партнеры.

«Ну зачем мне создавать какие-то проблемы для наших друзей при проведении этих мероприятий», - сказал он.

Глава государства добавил, что в случае его визита возможны различные «политические выпады и шоу», направленные на срыв мероприятий. При этом Путин отметил, что Россия была заинтересована в том, чтобы саммиты БРИКС и G20 прошли слаженно и на должном уровне.

Кроме того, российский лидер заявил, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса «блестяще» провел саммит БРИКС. Путин сказал, что не ожидал от него «такого дипломатического искусства».