В стране и мире «Я плотник 4-го разряда»: Путин пошутил об улучшении отношений с Японией Максим Крюков Владимир Путин добавил, что расширять окна тоже умеет, если это соответствует национальным интересам России. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», пошутил, говоря об улучшении отношений с Японией. «Я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь», - сказал он. Глава государства добавил, что расширять окна тоже умеет, если это соответствует национальным интересам Российской Федерации. Несмотря на напряженность в отношениях между Москвой и Токио, Япония в августе нарастила экспорт в Россию медицинских изделий, стали и железа. Так, поставки медизделий выросли на выросли на 577,7%, металлов - на 312,5%. Экспертное мнение и аналитика