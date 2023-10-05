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«Я плотник 4-го разряда»: Путин пошутил об улучшении отношений с Японией

Максим Крюков
19:19 05.10.2023
Владимир Путин добавил, что расширять окна тоже умеет, если это соответствует национальным интересам России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», пошутил, говоря об улучшении отношений с Японией.

«Я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь», - сказал он.

Глава государства добавил, что расширять окна тоже умеет, если это соответствует национальным интересам Российской Федерации.

Несмотря на напряженность в отношениях между Москвой и Токио, Япония в августе нарастила экспорт в Россию медицинских изделий, стали и железа. Так, поставки медизделий выросли на выросли на 577,7%, металлов - на 312,5%.

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