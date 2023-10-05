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«Дурь какая-то, чушь»: Путин о навязывании Западом правил

Максим Крюков
17:25 05.10.2023
Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада пытаются внедрять правила поведения в сознание миллионов людей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Страны коллективного Запада пытаются подменить международное право порядком, основанным на каких-то правилах. С таким заявлением в ходе пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» выступил президент России Владимир Путин.

«Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Ну это просто дурь какая-то, чушь», - сказал он.

Глава государства добавил, что Запад пытается это внедрять в сознание миллионов людей. Путин особенно выделил Соединенные Штаты, которые пытаются поучать, кто и как должен исполнять эти правила. При этом, по словам российского лидера, Вашингтон подает это в хамской форме. Он отметил, что это является проявлением колониального мышления.

«Вы кто такие, вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?» - задался вопросами Путин.

Российский президент предложил Западу избавиться от мышления эпохи колониального владычества. Кроме того, Владимир Путин заявил, что история западного мира является хроникой бесконечной экспансии. По его словам, благосостояние этих государств в значительной степени было достигнуто за счет ограбления всей планеты.

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