Путин: РФ не говорила о возможности применения ядерного оружия

Президент РФ отметил, что Россия не станет применять ядерное оружие первой ни при каких обстоятельствах.

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Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство защиты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«По поводу угрозы ядерной войны - такая угроза нарастает, чего греха таить. По поводу того, что Россия не применит его первой не при каких обстоятельствах - это значит, что и второй не применит», - заявил Путин.

Путин отметил, что Россия не заявляла о возможности применения ядерного оружия, в отличие от бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс - из-за этих заявлений пришлось предпринять ряд мер.

«Разве мы говорили о возможности применения ядерного оружия? Нет. Вот бывшая премьер-министр Великобритании - она же прям публично сказала, что она готова это сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи акцентировать», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что конфликт в Донбассе начали в 2014 году люди, которые пришли к власти на Украине в ходе государственного переворота, а не Россия. Законные интересы жителей Донбасса и законные интересы России по их защите игнорировались. В результате было принято решение о проведении спецоперации, так как другого выбора России не оставили.