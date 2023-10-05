Путин: мы не начинали войну на Украине - мы пытаемся ее закончить

На протяжении девяти лет жителей Донбасса бомбили, по ним стреляли, против них применяли танки, напомнил президент РФ.

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Россия не начинала войну на территории Украины - она пытается ее закончить. Об этом президент России Владимир Путин напомнил во время выступления на пленарной сессии «Валдая».

«Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить», - сказал российский лидер.

На протяжении девяти лет жителей Донбасса бомбили, по ним стреляли, против них применяли танки, подчеркнул Путин.

Напомним, в эти дни (2-5 октября) в Сочи проходит заседание дискуссионного клуба. Ранее в Кремле отмечали, что каждое выступление на этом мероприятии президента России является событием мирового масштаба.