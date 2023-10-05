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Путин начал выступление на пленарной сессии «Валдая»

Анна Назайкина
16:47 05.10.2023
После того, как глава государства завершит свою речь, ожидается, что ему задаст вопросы модератор, а также люди из зала.
Путин начал выступление на пленарной сессии «Валдая»
© Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии «Валдая».

Напомним, что заседание дискуссионного клуба проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Таким образом, глава государства выступит в главный заключительный день.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал очень важную и содержательную речь президента. Представитель Кремля также подчеркивал, что выступление Путина на Валдае каждый раз является событием мирового масштаба, за которым наблюдают во всем мире.

После того, как Путин завершит свою речь, ожидается, что ему задаст вопросы модератор, а также люди из зала.

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