Путин констатировал профицит бюджета свыше 660 млрд рублей за третий квартал

Также президент России заявил о рекордно низкой безработице в 3%.

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Российский лидер Владимир Путин во время пленарной сессии «Валдая» привел данные, что в России за третий квартал 2023 года был профицит свыше 660 млрд рублей.

Таким образом президент России ответил на вопрос модератора о том, справляется ли наша страна с текущей экономической ситуацией.

«Мы справляемся пока, и у меня есть основания полагать, что мы и в будущем справимся», - сказал Путин.

Он добавил, что в РФ по итогам года ожидается дефицит в районе 1% валового внутреннего продукта. В следующие два года - 2024-м и 2025-м - дефицит составит также 1%, рассчитывает Путин.

Кроме того, глава государства констатировал в России рекордно низкую безработицу в 3%.