«Напечатают еще»: Путин предположил, как США будут решать проблемы с бюджетом

Президент России заявил, что США могут сбалансировать бюджет за счет поставок оружия Украине или за счет урезания социальных расходов.

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Соединенные Штаты Америки столкнулись с проблемами с бюджетом, имея большую долговую нагрузку. Страна может прибегнуть к тому, что будет печатать деньги. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«В США, там есть заминка - она носит скорее политико-технический характер, - которая заключается в том, что есть проблемы с бюджетом, большая долговая нагрузка, нужно бюджет сбалансировать», - сказал он.

Глава Российского государства добавил, что добиться этого баланса Вашингтон может за счет поставок оружия киевскому режиму или за счет урезания социальных расходов. Однако, по словам Путина, «урезать социальные расходы никто не хочет», поскольку произойдет укрепление позиций оппозиционной партии.

«Но в конечном итоге, наверное, деньги найдут, напечатают еще. Напечатали вот за постковидный и ковидный периоды девять с лишним триллионов долларов. Поэтому подпечатать еще кое-чего и разбросать это на весь мир, повысив продовольственную инфляцию, ничего для них не стоит», - добавил Путин.

Ранее президент США Джо Байден во избежание шатдауна подписал законопроект финансирования правительства, который до этого был одобрен конгрессом, сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в закон не входят ассигнования Украине.