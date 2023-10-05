Путин заявил, что времена «дубинки просвещенного господина» прошли

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Президент России Владимир Путин, говоря о колониальной интерпретации цивилизации, заявил, что времена «дубинки просвещенного господина» прошли.

Напомним, российский лидер выступает на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи.

Путин объяснил, что в нашем понимании цивилизация - это многогранное явление, однако его трактуют по-разному, было место и для откровенно колониальной версии.

«Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для остальных. Все должны следовать этим стандартам, этим образцам, а кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного господина», - сказал он.

Эти времена миновали, подчеркнул российский президент.

Также во время своей речи Путин высказал мнение, что история Запада является хроникой нескончаемой экспансии.