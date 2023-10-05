Стюардесса рейса из Бангкока рассказала, что дебошир с вилкой «что-то курнул»

© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ

Стюардесса рейса Бангкок - Москва рассказала, что дебошир, ударивший другого пассажира вилкой, перед этим «что-то курнул». Оперативные кадры задержания в самолете опубликовало МВД России.

Ранее стало известно, что экипажу борта пришлось связать невменяемого пассажира, который совершил нападение с вилкой на другого мужчину. В итоге ему потребовалась квалифицированная медпомощь.

«Пассажир пришел на борт, он что-то там курнул, и у него началось неадекватное поведение», - сказала она.

Девушка кратко пересказала прибывшим правоохранителям, что дебошир схватил металлическую вилку, нанес ей три удара. Кроме того, он вел себя агрессивно - кричал, кидался на людей.