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Стюардесса рейса из Бангкока рассказала, что дебошир с вилкой «что-то курнул»

Анна Назайкина
16:44 05.10.2023
В результате нападения пострадавшему пассажиру потребовалась квалифицированная медицинская помощь.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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Стюардесса рейса Бангкок - Москва рассказала, что дебошир, ударивший другого пассажира вилкой, перед этим «что-то курнул». Оперативные кадры задержания в самолете опубликовало МВД России.

Ранее стало известно, что экипажу борта пришлось связать невменяемого пассажира, который совершил нападение с вилкой на другого мужчину. В итоге ему потребовалась квалифицированная медпомощь.

«Пассажир пришел на борт, он что-то там курнул, и у него началось неадекватное поведение», - сказала она.

Девушка кратко пересказала прибывшим правоохранителям, что дебошир схватил металлическую вилку, нанес ей три удара. Кроме того, он вел себя агрессивно - кричал, кидался на людей.

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