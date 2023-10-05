Пьяный дебошир рейса Бангкок - Москва трижды ударил вилкой другого пассажира

У неадекватного пассажира были признаки алкогольного опьянения.

© Фото: imagebroker, Stefan Obermeier, Global Look Press

Экипаж самолета, направлявшегося из Бангкока в Москву, был вынужден связать невменяемого пассажира, сообщила «Авиаторщина».

Как утверждается, дебошир напал на мужчину, который сидел перед ним, используя вилку.

Telegram-канал уточнил, что в общей сложности было нанесено три удара, причем без какой-либо причины. У пострадавшего зафиксированы ссадины мягких тканей спины, плеча и грудной клетки.

Мужчине сделали несколько предупреждений, на которые он никак не реагировал. Было принято решение связать его - для этого два бортпроводника использовали пластиковые наручники и нейлоновый ремень.

После того как борт сел в столичном аэропорту Шереметьево, нападавшего передали сотрудникам полиции.

В авиакомпании «Аэрофлот», которая выполняла рейс, «Звезде» подтвердили информацию о том, что бортпроводникам пришлось применить средства сдерживания для того, чтобы обезвредить пассажира с признаками опьянения, который нанес телесные повреждения другому мужчине.