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Пьяный дебошир рейса Бангкок - Москва трижды ударил вилкой другого пассажира

Анна Назайкина
11:00 05.10.2023
У неадекватного пассажира были признаки алкогольного опьянения.
Пьяный дебошир рейса Бангкок - Москва трижды ударил вилкой другого пассажира
© Фото: imagebroker, Stefan Obermeier, Global Look Press
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Экипаж самолета, направлявшегося из Бангкока в Москву, был вынужден связать невменяемого пассажира, сообщила «Авиаторщина».

Как утверждается, дебошир напал на мужчину, который сидел перед ним, используя вилку.

Telegram-канал уточнил, что в общей сложности было нанесено три удара, причем без какой-либо причины. У пострадавшего зафиксированы ссадины мягких тканей спины, плеча и грудной клетки.

Мужчине сделали несколько предупреждений, на которые он никак не реагировал. Было принято решение связать его - для этого два бортпроводника использовали пластиковые наручники и нейлоновый ремень.

После того как борт сел в столичном аэропорту Шереметьево, нападавшего передали сотрудникам полиции.

В авиакомпании «Аэрофлот», которая выполняла рейс, «Звезде» подтвердили информацию о том, что бортпроводникам пришлось применить средства сдерживания для того, чтобы обезвредить пассажира с признаками опьянения, который нанес телесные повреждения другому мужчине.

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