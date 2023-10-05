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Песков ожидает, что выступление Путина на «Валдае» будет очень важным

Анна Назайкина
12:09 05.10.2023
Российский лидер начнет выступать через несколько часов, сообщил представитель Кремля.
Песков ожидает, что выступление Путина на «Валдае» будет очень важным
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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В Кремле рассказали, чего следует ожидать от выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрий Пескова, международная повестка позволяет ожидать очень важной и содержательной речи.

«На Валдае мы ожидаем выступление президента Путина. Каждый раз это событие...мирового масштаба. Все с большим вниманием следят», - сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что на сцене вместе с Путиным будет находить модератор, который после выступления президента РФ будет задавать ему вопросы.

Он также добавил, что выступление российского лидера начнется через несколько часов.

Напомним, заседание дискуссионного клуба проходит в Сочи с понедельника, второго октября. Сегодня, 5 октября, - заключительный день.

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