Пашинян впервые встретился с Зеленским

Украинский лидер заявил, что обсудил с премьером Армении двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты.

© Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретились. Они пообщались на полях саммита в испанской Гранаде.

Фото с Пашиняном Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале. Он рассказал, что в ходе беседы политики обсуждали безопасность на Южном Кавказе.

«Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты», - написал он.

Одной из тем саммита станет Нагорный Карабах. В Ереване ранее заявляли о подготовке встречи Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Планировалось, что переговоры пройдут в Гранаде.

Однако впоследствии появились сообщения, что Алиев не отправится на эту встречу, так как азербайджанскую сторону, в частности, не устроил формат переговоров без участия Турции.