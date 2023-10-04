АПА: Алиев отказался от встречи с Пашиняном в испанской Гранаде

Баку не устроил формат переговоров без участия турецкой стороны.

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Азербайджанский президент Ильхам Алиев отказался от встречи в Гранаде с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, сообщает агентство АПА. Она должна была пройти 5 октября при участии глав Франции, Германии и Европейского совета.

По данным СМИ, в Баку считают, что в предложенном пятистороннем формате сформировалась антиазербайджанская атмосфера, поэтому было предложено пригласить на встречу турецкую сторону. Но эту идею отвергли в Берлине и Париже.

«Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от региона странами», - говорится в публикации.

Ранее в Совете безопасности Армении сообщили о подготовке встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Переговоры в пятистороннем формате предполагалось провести в испанской Гранаде 5 октября.