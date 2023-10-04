В стране и мире В стране и мире В стране и мире

АПА: Алиев отказался от встречи с Пашиняном в испанской Гранаде

Сергей Лебедев
15:05 04.10.2023
Баку не устроил формат переговоров без участия турецкой стороны.
АПА: Алиев отказался от встречи с Пашиняном в испанской Гранаде
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press
Читайте нас на:

Азербайджанский президент Ильхам Алиев отказался от встречи в Гранаде с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, сообщает агентство АПА. Она должна была пройти 5 октября при участии глав Франции, Германии и Европейского совета.  

По данным СМИ, в Баку считают, что в предложенном пятистороннем формате сформировалась антиазербайджанская атмосфера, поэтому было предложено пригласить на встречу турецкую сторону. Но эту идею отвергли в Берлине и Париже.

«Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от региона странами», - говорится в публикации.

Ранее в Совете безопасности Армении сообщили о подготовке встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Переговоры в пятистороннем формате предполагалось провести в испанской Гранаде 5 октября.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.