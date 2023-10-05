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Генерал США Ходжес рассказал о двух ошибках Байдена в украинском конфликте

Максим Крюков
15:49 05.10.2023
По словам Бена Ходжеса, Джо Байден не определил цели США в конфликте на Украине, из-за чего Вашингтону очень сложно вести политику в отношении Киева.
Генерал США Ходжес рассказал о двух ошибках Байдена в украинском конфликте
© Фото: Shawn Thew - Pool, CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден допустил две серьезные ошибки, пытаясь навязать борьбу России в конфликте на Украине. Такое заявление сделал бывший главнокомандующий американской армией в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

«Во-первых, он еще не определил, какова наша цель в этом противоборстве - почему мы даем Киеву 50 и более миллиардов долларов», - сказал он в интервью польской газете Rzeczpospolita.

По его мнению, из-за отсутствия конкретной цели у Вашингтона есть сложности в проведении политики в отношении Украины. Если бы действующий глава Белого дома заявил, что цель Соединенных Штатов - победа ВСУ, в таком случае американцы с большей готовностью поддержали бы Киев, считает Ходжес.

Он добавил, что американский лидер чрезмерно опасается угрозы применения ядерного оружия со стороны Российской Федерации. По его словам, это сопряжено с тем, что в администрацию 46-го президента США входит много экс-сотрудников администрации Барака Обамы, которые являются сторонниками диалога с Москвой.

Накануне Байден заявил журналистам, что в ближайшее время собирается выступить с большой речью о необходимости продолжения поддержки Киева. Президент США выразил обеспокоенность, что внутриполитические разногласия негативно скажутся на помощи Украине.

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