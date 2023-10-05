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Европарламент призвал ввести против Азербайджана санкции

Сергей Лебедев
15:38 05.10.2023
Принятая депутатами резолюция не является юридически обязывающей.
Европарламент призвал ввести против Азербайджана санкции
© Фото: Zhang Cheng, Xinhua, Global Look Press
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Европейский парламент принял резолюцию с призывом к ЕС и странам-членам ввести санкции против членов правительства Азербайджана в связи с событиями в Нагорном Карабахе. Она не является юридически обязывающей.

Депутаты также призвали Евросоюз приостановить переговоры по обновлению соглашения о партнерстве с Азербайджаном. Если ситуация не изменится, предлагается на время отменить упрощенный визовый режим.

В случае усиления конфликта между Баку и Ереваном Европарламент посоветовал полностью прекратить импорт топлива из Азербайджана. Об этом указывается в резолюции.

Ранее стало известно, что Ильхам Алиев отказался от встречи с Николом Пашиняном в испанской Гранаде. Переговоры должны были состояться в пятистороннем формате при участии глав Франции, ФРГ и ЕС, который не устроил Баку из-за отсутствия турецкой стороны.

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