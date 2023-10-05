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Эксперт Кузнецов: высылка Ригой россиян приведет к искам в международные суды

Максим Крюков
15:21 05.10.2023
По мнению Бориса Кузнецова, высылка большого количества россиян из Латвии создаст в республике дополнительную социальную напряженность.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Jonas Walzberg, dpa, Global Look Press
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Директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов, комментируя возможную высылку россиян из Латвии, заявил, что местные власти вряд ли пойдут на крайние меры, отметив, что это может привести к искам в международные суды.

«Я не думаю, что латвийцы пойдут на крайнюю меру - высылку. Просто они пытаются этих людей таким образом подвинуть, потому что у многих инерция - все ждут до последнего, чтобы они что-то предпринимали: либо они проходили и сдавали экзамен на знание латышского языка, либо они должны подавать какие-то дополнительные документы, чтобы продлить свой вид на жительство. Ничего неожиданного и радикального в этом нет. Это нормальная практика во многих государствах. Единственное, это все можно сделать цивилизованно, без угроз», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Однако, по мнению эксперта, латышские власти посчитали, что нужно оказать давление на этих людей, которые по-прежнему не приняли никакого решения. При этом собеседник телеканала отметил, что решение Риги по высылке россиян сопряжено с большими исками, которые могут подать эти люди в международные суды.

«Латыши, насколько я помню, вроде как, решили продлить срок для сдачи экзамена, они дают, по-моему, 2 года подготовиться к этому экзамену. Все-таки они стараются найти какой-то выход, лазейку. Они ведь тоже понимают, что эти люди не просто так там оказались: они уже живут, у них есть семьи, у них есть люди, которые связаны по работе и прочее. То есть так просто вырвать их и выкинуть - достаточно сложно. Это не эмигранты, которые приехали в последний момент из какой-то страны. Все это сопряжено с определенными рисками. В маленькой стране это создаст дополнительную социальную напряженность», - добавил директор ЦМИРП.

Кузнецов также заявил, что в настоящее время отношения между Москвой и Ригой «находятся ниже нуля, мы находимся во враждебных отношениях». По этой причине, считает эксперт, в данном вопросе есть политическая подоплека.

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