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В Крыму нашли тело украинского диверсанта

Андрей Аркадьев
15:34 05.10.2023
Глава региона Сергей Аксенов заверил, что в дальнейшем будут найдены тела других диверсантов.
В Крыму нашли тело украинского диверсанта
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Global Look Press
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В Крыму в пяти километрах от места высадки сегодня нашли тело украинского диверсанта. Об этом заявил сегодня глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Один 200-й украинец в экипировке, в комбинезоне в пяти километрах от места высадки», - сказал он.

Глава Республики добавил, что тело было обнаружено несколько часов назад, не уточнил, где конкретно - в воде или на суше. Как предполагает чиновник, в скором времени будут найдены тела других диверсантов.

В Минобороны России накануне сообщили о пресечении попытки высадки украинского десанта в Крыму. По данным ведомства, группа направлялась к мысу Тарханкут на быстроходном катере и трех гидроциклах. Реализации планов противника помешали самолеты ВКС России.

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