Дебошир с вилкой думал, что отправит в бесконечность мужчину с рейса из Бангкока

Ранее утверждалось, что устроивший расправу мужчина был с признаками опьянения.

© Видео: kriminalsvodki, VK © Фото: kriminalsvodki, VK

В соцсетях публикуют видео, на котором запечатлен, предположительно, дебошир рейса Бангкок - Москва, который напал с вилкой на другого пассажира.

После произошедшего пассажиры и бортпроводники обездвижили его с помощью наручников и ремня.

На кадрах пассажиры спрашивают у уже связанного мужчины, с какой целью он ткнул пострадавшего.

«Отвечаю, знаешь, что я думал, что я его ткну, и все - он исчезнет куда-то. Провалится куда-то в бесконечность», - сказал дебошир.

Мужчина добавил, что не считал, сколько ударов вилкой он нанес пассажиру. Ранее сообщалось, что их было не менее трех.

В «Аэрофлоте» заявили, что у мужчины были признаки опьянения, сейчас им занимается полиция.