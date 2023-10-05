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Дебошир с вилкой думал, что отправит в бесконечность мужчину с рейса из Бангкока

Анна Назайкина
14:39 05.10.2023
Ранее утверждалось, что устроивший расправу мужчина был с признаками опьянения.
© Видео: kriminalsvodki, VK © Фото: kriminalsvodki, VK
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В соцсетях публикуют видео, на котором запечатлен, предположительно, дебошир рейса Бангкок - Москва, который напал с вилкой на другого пассажира.

После произошедшего пассажиры и бортпроводники обездвижили его с помощью наручников и ремня.

На кадрах пассажиры спрашивают у уже связанного мужчины, с какой целью он ткнул пострадавшего.

«Отвечаю, знаешь, что я думал, что я его ткну, и все - он исчезнет куда-то. Провалится куда-то в бесконечность», - сказал дебошир.

Мужчина добавил, что не считал, сколько ударов вилкой он нанес пассажиру. Ранее сообщалось, что их было не менее трех.

В «Аэрофлоте» заявили, что у мужчины были признаки опьянения, сейчас им занимается полиция.

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