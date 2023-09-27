Путин потребовал разобраться с ростом цен на топливо

Рост цен на топливо стал одной из тем совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

© Видео: пресс-служба президента РФ © Фото: пресс-служба президента РФ

Ситуация с ценами на топливо в регионах стала первой темой на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Как сообщает пресс-служба Кремля, ситуация вызвала обеспокоенность главы государства, так как ценовые колебания связаны с важным этапом сельскохозяйственных работ.

Среди принятых мер - увеличение поставок топлива на внутренний рынок, для чего с 21 сентября в России ввели запрет на экспорт бензина и дизтоплива.

«Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали», - заявил президент.

Путин подчеркнул, что рядовые потребители не искушены в вопросах макроэкономики, и гражданам важен результат - чтобы бензин не дорожал.

«Цена-то растет в рознице. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», - резюмировал президент.

Глава государства добавил, что держит ситуацию с ценами на топливо на контроле, обсуждая меры по нормализации с премьер-министром Михаилом Мишустиным и вице-премьером Александром Новаком.