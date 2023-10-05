МВД сообщило об устранении сбоя в информационных системах ГИБДД

Тех людей, кто не смог оформить нужные документы, примут в МРЭО в первоочередном порядке, заверили в МВД.

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Министерство внутренних дел России устранило технический сбой, который вызвал проблемы с регистрацией автомобилей, сообщили в пресс-службе. Все подразделения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) Госавтоинспекции работают в полном объеме.

«Все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Тех людей, кто из-за сбоя не смог оформить нужные документы, примут в подразделениях ГИБДД в первоочередном порядке, заверили в МВД.

Накануне в министерстве попросили россиян воздержаться от посещения МРЭО из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов выступило. В результате возникших неполадок была затруднена регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений.