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МВД из-за сбоя попросило не посещать регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД

Сергей Лебедев
16:35 04.10.2023
Сейчас специалисты устраняют причины неполадок.
МВД из-за сбоя попросило не посещать регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Россиян попросили воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. С обращением в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов выступило Министерство внутренних дел РФ.

В ведомстве отметили, что увеличено время предоставления услуги по регистрации автомобилей. Сейчас специалисты устраняют причины сбоя.

После восстановления работы сервиса все обратившиеся граждане получат услуги в режиме работы «до последнего клиента».

Ранее стало известно, что в Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой. Затруднена регистрация автомобилей.

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