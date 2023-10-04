МВД из-за сбоя попросило не посещать регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД
Сейчас специалисты устраняют причины неполадок.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Россиян попросили воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. С обращением в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов выступило Министерство внутренних дел РФ.
В ведомстве отметили, что увеличено время предоставления услуги по регистрации автомобилей. Сейчас специалисты устраняют причины сбоя.
После восстановления работы сервиса все обратившиеся граждане получат услуги в режиме работы «до последнего клиента».
Ранее стало известно, что в Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой. Затруднена регистрация автомобилей.