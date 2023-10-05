Политолог Демчук рассказал, что спикером Конгресса США может стать и рок-звезда

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Американская конституция писалась 200 лет назад, и в ней никак не регламентируется, кто имеет право быть спикером, - так прокомментировал «Звезде» политолог Артур Демчук ситуацию в палате представителей США после отставки Кевина Маккарти.

«Теоретически любого человека можно пригласить - это может быть Трамп, может быть какая-то рок-звезда, это может быть спортсмен или астронавт. И если за него проголосуют - он станет спикером. Вряд ли Трампа, конечно, изберут (Трамп публично отказался претендовать на кресло спикера. - Прим. ред.), но такие разговоры есть», - сказал политолог.

До тех пор пока не будет выбран новый спикер, работа конгресса приостановлена, рассматривать законопроекты нельзя. Вероятно, имена кандидатов будут названы в течение недели, на 11 октября уже назначено голосование. Удастся ли выбрать нового спикера быстро и кто будет предложен, пока сказать нельзя, отметил Артур Демчук.

Политолог напомнил, что кандидатуру Кевина Маккарти утвердили лишь после 15-го голосования. То есть уже тогда эта кандидатура не получала однозначной поддержки даже республиканского большинства.

«В истории США были случаи, когда больше 40 раундов голосования и даже больше 100 раундов потребовалось. Явно сейчас республиканцам сейчас нужен кандидат, который способен стать компромиссной фигурой, консолидировать и, по крайней мере, быть управляемым со стороны своей же партии и с ним не случилось то, что произошло с Маккарти», - сказал Демчук.

Инициаторы отставки Маккарти действовали по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись», обвинив его в излишнем сотрудничестве и «тайных сделках» с демократами. Поэтому новый спикер тоже будет от республиканцев, но он несколько раз подумает, прежде чем идти на уступки демократам, считает политолог.

При этом никакого кризиса вокруг принятия бюджета в США в данный момент нет - вопрос отложен на 45 суток и время для согласования бюджета есть, сказал Демчук. Возможно, какие-то процессы согласования уже идут между представителями в комитетах.

Если выборы спикера займут неделю или две, время для согласования бюджета есть, сама по себе отставка спикера не блокирует возможность принятия бюджета. Так же как по потолку госдолга, решение может быть принято буквально в последний момент до истечения срока, считает политолог.